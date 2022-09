(Di giovedì 29 settembre 2022) HousingAnywhere, la piattaforma di affitto di alloggi per studenti e giovani professionisti più grande al mondo, ha registrato un picco di cittadinialla ricerca di alloggi europei, dopo all’annuncio, da parte del presidente russo Vladimir Putin, dellaper la guerra in Ucraina. Dopo l’annuncio ina dellasi è registrato in rete un aumento delle ricerche di alloggi in Europa di oltre il 224% Il 23 settembre, due giorni dopo l’annuncio di Putin, HousingAnywhere ha registrato un aumento delle ricerche di oltre il 164% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’impennata anomala cominciata il giorno dell’annuncio ha raggiunto il picco di ricerche il 24 settembre 2022 (+224%). Questo trend è visibile anche nelle tendenze di ...

martaottaviani : #Putin ha iniziato la mobilitazione parziale meno di una settimana fa. I primi soldati sono già al fronte a combat… - davcarretta : Dopo la mobilitazione parziale decisa da Putin, l’Ue farebbe bene a concedere la protezione temporanea ai cittadini… - davcarretta : La Finlandia chiude le frontiere ai turisti russi dopo l’annuncio di mobilitazione parziale e il raddoppio degli in… - dbgiovanna : RT @fcolarieti: La mobilitazione parziale mette in fuga i russi. Dopo l'annuncio di Putin sono aumentate le ricerche di alloggi in Europa h… - FraLauricella : Sarebbero già 100.000 i coscritti convocati dall'esercito russo, dopo la mobilitazione parziale ordinata da #Putin.… -

...chiude i confini ai russi Migliaia cittadini russi continuano a tentare la fuga dal Paese per paura di rientrare nel gruppo di persone richiamate al fronte in seguito alla. Le ...Georgia e Kazakistan hanno affermato che decine di migliaia di russi si erano riversati nei loro Paesi dalla vicina Russia dopo l'annuncio dellamilitare per combattere in ..."In Russia, dopo l'annuncio della mobilitazione parziale, continua la coscrizione da parte dei responsabili del servizio militare. Attualmente sono già state convocate più di 100mila delle 300mila per ...In seguito all’esodo russo degli ultimi giorni la Finlandia ha deciso di interdire l’ingresso nel Paese ai turisti russi a partire dalla mezzanotte di oggi.