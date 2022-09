Juve, chi si rivede: da obiettivo a spauracchio (Di giovedì 29 settembre 2022) Prima di Arek Milik, prima anche di Memphis Depay e tutti gli altri. Per il ruolo di vice-Vlahovic tra le prime scelte c'è stato... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) Prima di Arek Milik, prima anche di Memphis Depay e tutti gli altri. Per il ruolo di vice-Vlahovic tra le prime scelte c'è stato...

ilciccio67 : @VittorioSantor @sensocritico2 Però non sembra funzionare, ultimamente. Sarà elegante, ma gli effetti si vedono sui… - breathe1973 : Ora chi lo spiega alla vedova @FabDellaValle?? Si degenera' di fare un tweet sulle condizioni precarie che non dipe… - TuttoSalerno : Criscitiello risponde a Rocchi su Juve-Salernitana: 'La Juve non meritava di vincere ma aveva vinto. Chi restituirà… - delpa21_ : RT @willy_signori: Questo era il momento di difenderlo, criticandolo magari, ma non sparire… Il tutto fregandosene del bene primario che è… - annalisapanello : RT @willy_signori: Questo era il momento di difenderlo, criticandolo magari, ma non sparire… Il tutto fregandosene del bene primario che è… -

Conte: "Io alla Juve Irrispettoso per chi ci lavora" • TAG24 Tag24 Chirico: "Juventus-Salernitana la più grande porcata arbitrale. Ma hanno le code di paglia" Il giornalista sportivo Marcello Chirico si è sfogato su Twitter dopo le recenti dichiarazioni di Gravina e Rocchi sull'episodio di Juventus-Salernitana. Criscitiello bacchetta Rocchi sul caso Juve Salernitana: “Chi darà ad Allegri i due punti tolti” StampaMichele Criscitiello ha commentato duramente le parole di Gianluca Rocchi nel suo intervento ai microfoni di SportItalia: “Non riesco a capire le parole del designatore, non le condivido. Dice c ... Il giornalista sportivo Marcello Chirico si è sfogato su Twitter dopo le recenti dichiarazioni di Gravina e Rocchi sull'episodio di Juventus-Salernitana.StampaMichele Criscitiello ha commentato duramente le parole di Gianluca Rocchi nel suo intervento ai microfoni di SportItalia: “Non riesco a capire le parole del designatore, non le condivido. Dice c ...