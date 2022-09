I dirigenti del Pd vadano nelle periferie Il ' mea culpa' sui diritti sociali

Agenzia_Ansa : Il futuro del lavoro è nel metaverso. Lo sostiene un recente studio, dopo aver intervistato 2.258 impiegati e dirig… - chedisagio : «Una serata triste per il Paese» dice @serracchiani senza riuscire a togliersi di dosso questo parlare a nome del P… - Giorgiolaporta : Non è un film o una scena di #Gomorra ma la voce dell’ex Capo di gabinetto del sindaco di #Roma del #Pd. Sono quest… - Fai_ReggioCal : RT @fai_cisl: #Legalità ?? #Milano, nuova tappa della staffetta #FaiCisl con l'ulivo di #ViaDAmelio, oggi interventi di #LuigiSbarra, dirige… - faicislcosenza : RT @fai_cisl: #Legalità ?? #Milano, nuova tappa della staffetta #FaiCisl con l'ulivo di #ViaDAmelio, oggi interventi di #LuigiSbarra, dirige… -

Regione Emilia-Romagna Salute

... che presto tornerà d'attualità, in primis sulla questione della guerra ecaro vita. Nel chiudere, un ringraziamento particolare a tutti i candidati Camera e Senato, idi partito, i ......ae ricercatori dell'Agenzia. "In un contesto di crisi energetica come quello attuale, informazione e formazione diventano cruciali per accrescere l'impegno verso una nuova cultura... Confermati dalla Giunta regionale gli incarichi ai dirigenti delle Aziende del Servizio Sanitario nominati nel 2020 Donato Mottola è l’imprenditore accusato di aver dato una “mazzetta” da 20mila euro in un pezzo di carne pregiata all’ex capo ella Protezione civile, Mario Lerario ...Roma, 29 set. - (Adnkronos) - Si è tenuta oggi a Roma, presso Radio Vaticana, la presentazione della terza edizione della Partita per la Pace, evento benedetto da Papa Francesco, e che ha ...