Gf Vip | Luca Salatino Smascherato! Parla Una Ragazza Trans!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 29 settembre 2022) Mentre i concorrenti sono rinchiusi nel bunker di Cinecittà, fuori non si fa altro chere di loro. In queste ultime ore, è uscita un’indiscrezione bomba su. Unaha rivelato che in passato, l’ex tronista di U&D ha avuto esperienze con donne trans. Per questo, lo ha invitato a gettare la maschera e a raccontare la verità. Ecco gli aggiornamenti sulla vicenda! La confessione bomba di unatrans suè uno dei protagonisti di questo Grande fratello Vip. Sin dai primi giorni, è finito sotto i riflettori per via della sua amicizia con Elenoire Ferruzzi. Ricordiamo poi, che quest’ultima, aveva dato vita ad una sceneggiata, nel momento in cui si era detta convinta che lui provasse ...