Fabio Tuiach, ex pugile, ex consigliere comunale di Trieste: condannato a 2 anni di reclusione per Omofobia (Di giovedì 29 settembre 2022) Fabio Tuiach, ex pugile, ex consigliere comunale di Trieste, ex Lega, ex Forza Nuova, no-Vax e da anni autore di dichiarazioni il più delle volte sconcertanti, è stato oggi condannato a 2 anni di reclusione senza beneficio della pena sospesa dal giudice per le udienze preliminari di Trieste. Il pubblico ministero aveva chiesto 10 mesi. Più che raddoppiata la pena. A darne notizia i Sentinelli di Milano, che erano stati per la prima volta ammessi come parte civile in un processo per diffamazione a mezzo social. “Un esponente LGBT è stato picchiato e scoppia il caso Omofobia a Trieste, siamo in campagna elettorale e succede ogni volta ma forse ha litigato con il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 settembre 2022), ex, exdi, ex Lega, ex Forza Nuova, no-Vax e daautore di dichiarazioni il più delle volte sconcertanti, è stato oggia 2disenza beneficio della pena sospesa dal giudice per le udienze preliminari di. Il pubblico ministero aveva chiesto 10 mesi. Più che raddoppiata la pena. A darne notizia i Sentinelli di Milano, che erano stati per la prima volta ammessi come parte civile in un processo per diffamazione a mezzo social. “Un esponente LGBT è stato picchiato e scoppia il caso, siamo in campagna elettorale e succede ogni volta ma forse ha litigato con il ...

ClaudiaParmegg1 : RT @isentinelli: CONDANNATO PER OMOFOBIA Fabio Tuiach oggi è stato condannato a 2 anni di reclusione senza beneficio della pena sospesa.… - Fragatton1 : RT @gayit: #Omofobia, Fabio Tuiach condannato a 2 anni di reclusione - CristianCar79 : RT @isentinelli: CONDANNATO PER OMOFOBIA Fabio Tuiach oggi è stato condannato a 2 anni di reclusione senza beneficio della pena sospesa.… - Prossen : RT @isentinelli: CONDANNATO PER OMOFOBIA Fabio Tuiach oggi è stato condannato a 2 anni di reclusione senza beneficio della pena sospesa.… - the_caturix : RT @isentinelli: CONDANNATO PER OMOFOBIA Fabio Tuiach oggi è stato condannato a 2 anni di reclusione senza beneficio della pena sospesa.… -