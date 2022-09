Energia | l’ideona del ministro francese per risparmiare

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 29 settembre 2022) Nel corso di questi ultimi mesi, a partire dall’aggressione russa all’Ucraina, l’Unione Europea non solo si è dimostrata inerte nell’adottare misure rapide, efficaci, rilevanti, per contenere il dilagare della crisi energetica – si pensi, per esempio, all’eterno balletto sul price cap – ma anche totalmente distaccata dalla realtà, dalle difficoltà concrete dei cittadini. In situazioni di puro stato d’allarme, la pre-condizione necessaria per un governo, o per una comunità di Stati, dovrebbe essere quella di creare un livello di fiducia minima, affinché proposte ed opinioni possano essere ascoltate. Eppure, dinanzi all’impennare dell’inflazione, dei prezzi delle bollette, di un conseguente rischio di razionamenti energetici, i leader europei se ne sono usciti con dichiarazioni al limite della realtà. Quest’estate, il premier Mario Draghi, per esempio, liquidò le problematiche in ...