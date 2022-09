Emissioni auto | per T&E i dati sono sottostimati

fattoquotidiano : “Le emissioni delle auto sono il doppio di quelle dichiarate dai costruttori. Stellantis, Hyundai-Kia e Bmw le pegg… - vaniacavi : RT @boni_castellane: controllo emissioni inquinanti, area B, area C, ZTL, strisce blu, strisce gialle, DIA, cappotto termico, messa a norma… - mentinfuga : Le #emissioni delle auto sono mediamente più alte del 50% di quanto dichiarato - Greenreport: economia ecologica e… - infoiteconomia : Emissioni auto: i numeri reali sono mediamente più alti del 50% “I costruttori sottostimano l’impatto dei veicoli n… - infoiteconomia : Auto: studio T&E, i costruttori sottostimano le emissioni -

Il risultato è la riduzione di consumi ed. Migliori suv Maserati 2022 in vendita La parola d'ordine a bordo di Maserati Levante 2022 è lusso, ma mai fine a stesso bensì associato al comfort ......8 litri e un motore BlueDCi 190 da 140 kW con 380 Nm da 2,0 litri per la nuova. I ...rappresentata dai motori Blue dCi equipaggiati con le più aggiornate tecnologie per la riduzione delleBonus auto, tornano gli incentivi per veicoli ... di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 (elettrico), con prezzo dal ...Secondo lo studio “Oil companies in disguise” pubblicato oggi da Transport & Environment (T&E) e Legambiente «Le emissioni globali delle case automobilistiche superano mediamente del 50% l’ammontare u ...