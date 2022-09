Docente ucciso a Napoli | fermato un collaboratore scolastico

(Di giovedì 29 settembre 2022) Probabile svolta nelle indagini sulla morte delin una scuola in provincia di. Secondo quanto riportato dall'ANSA in un lancio di qualche ora fa, dopo un lungo interrogatorio, un, in servizio presso la scuola, sarebbe stato. L'articolo .

delyshinoda : - PaolaSarra : RT @orizzontescuola: Docente di sostegno ucciso a scuola. Un collega: “Forse il movente in una nota” - Figo_mancato : Andrà tutto bene - infoitinterno : Docente ucciso a Melito, il sindaco Mottola: 'Abbandonati dallo Stato. C'è la tentazione di consegnare le chiavi' - ProDocente : Docente di sostegno ucciso a scuola. Un collega: “Forse il movente in una nota” -

... colleghi di Marcello Toscano , il professore 64enne di sostegno veterano della scuolanel ... ponderato dal mattino: 'Ci uniamo al dolore della famiglia del nostro carissimo Marcello,...Un fermo nella notte per l'omcidio di Marcello Toscano , il 64 ennedi sostegno di Melitonella giornata di martedì con almeno sei coltellate. L'uomo fermato, da quanto si apprende, dovrebbe essere un collaboratore scolastico , indagato per omicidio. ...Proseguono le indagini per far luce sull'omicidio di Marcello Toscano, l'insegnante di sostegno di 64 anni trovato senza vita dai Carabinieri ...Marcello Toscano, 64 anni, era un insegnante di sostegno a Melito di Napoli. All'uomo - lungamente ascoltato dagli inquirenti - viene contestato il reato di omicidio. La Procura di Napoli Nord, coordi ...