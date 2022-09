Vanity Fair Italia

... Christy Turlington e Claudia Schiffer, insieme all'iconica Alicia Silverstone akadi Ragazze ... Sullaparigina hanno sfilato teste deluxe, create dall'hairstylist James Pecis: capelli ...Anche se la prima, in assoluto, è stata. Nel suo guardaroba futuristico, dal quale oggi ... (Photo credit should read STAN HONDA/AFP via Getty Images) PE 2022: le farfalle inMa non ... C'è Cher in passerella (da Balmain) La popstar Cher ha chiuso la sfilata di Balmain abbracciando lo stilista Olivier Rousteing: il suo stile ha attraversato i decenni ...La sfilata Balmain s/s 2023 richiama la collezione Plato’s Atlantis del 2009 di Alexander McQueen. Una scelta inspiegabile: ...