(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Stavano caricando su un autocarro treaffetti da tubercolosi destinati ad unadi, quando sono giunti i carabinieri che li hannoti. E’ accaduto a Casola, frazione collinare del capoluogo Caserta; i carabinieri della stazione forestale hannoto ildeie ildelladicui i capi malati erano destinati. I due uomini sono stati fermati mentre caricavano gli animali sull’autocarro; è subito emerso, anche in seguito ai veloci accertamenti realizzati dai veterinari dell’Asl di Caserta intervenuti sul posto in supporto dei carabinieri, che i capi caricati sul mezzo non erano quelli indicati; uno ...

anteprima24 : ** #Bovini con #Tbc diretti a ##Benevento, #Sequestro e #Denuncia per proprietario e #Titolare #Macelleria sannita… - andrevam83 : RT @casa1404: @Marco_dreams @GuidoCrosetto Crosetto sembra quello caduto dal pero. Crosetto ti informo che hai vinto le elezioni...ora toc… - cronachecampane : A Caserta sequestrati bovini con tubercolosi pronti ad essere immessi in commercio #bovini #caserta - casa1404 : @Marco_dreams @GuidoCrosetto Crosetto sembra quello caduto dal pero. Crosetto ti informo che hai vinto le elezioni… - PupiaTv : Caserta, sequestrato camion con bovini affetti da tubercolosi -

... la pi popolare delle criptovalute, ha provocato danni ambientali di oltre 12 miliardi di dollari, e il suo uso pi inquinante dell'allevamento dei, confrontabilel'estrazione del petrolio. ...... per immissione in commercio di capifacenti parte di mandria affetta da tubercolosi bovina,conseguente pericolo per la salute pubblica, nonché per il mancato rispetto dell'ordinanza di ...CASERTA - A seguito di richiesta di intervento, pervenuta in orario serale alla Sala Operativa Carabinieri “112” di Caserta, da parte di cittadino che riferiva di notare alcuni individui che erano int ...Tre bovini appartenenti a una mandria affetta da tubercolosi sono stati sequestrati dai carabinieri prima che venissero ceduti al titolare di una macelleria. È successo a Casola, frazione ...