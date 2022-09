Atalanta | Muriel è scontento | può cambiare maglia e restare in A | i dettagli

GruppoEsperti : #Atalanta, segnano Muriel, Vorlicky e Pasalic ma si è fermato di nuovo #Zappacosta nel test odierno #Fantacalcio - violanews : ??#Muriel e #Atalanta, prove di addio. Sul colombiano piomba la #Fiorentina? ???@cmdotcom - LaDEAargentina : RT @Atalanta_BC: #Atalanta-Pro Patria | 1-0 | 6' ?? La prima rete è di @Luisfmuriel09! ?? #Muriel gives us the lead! #GoAtalantaGo ???? - CalcioPillole : L'#Atalanta e Luis #Muriel potrebbero separarsi a gennaio: sulla punta colombiana c'è una squadra a sorpresa. -

Commenta per primo Luise l', prove di addio. Già la scorsa estate il centravanti colombiano ha valutato diverse opportunità, ora i tempi sembrano maturi per una nuova esperienza professionale. Per Gian Piero ......Pro Patria - Renate) Termina 4 a 1 il 'test di prestigio' della Pro Patria in casa dell', ... aggiudicandosi il match con le reti di due big comee Pasalic a cui si è aggiunta la ...L'esperienza di Luis Muriel all'Atalanta sembra davvero ai titoli di coda. Come scrive Calciomercato.com, già in estate il centravanti colombiano ...L’amichevole. Una doppietta del giovane Vorlicky e le reti di Muriel e Pasalic hanno deciso il 4-1 nel test infrasettimanale dell’Atalanta contro la Pro Patria, formazione di Serie C. Amichevole infra ...