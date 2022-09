Ascolti TV | Mercoledì 28 Settembre 2022. Vince Montalbano (3,1 mln – 18.3%), Emigratis 16.9% (2,5 mln) (Di giovedì 29 settembre 2022) Emigratis Nella serata di ieri, Mercoledì 28 Settembre 2022, su Rai1 – dalle 21.39 alle 23.47 – Il Commissario Montalbano ha interessato 3.130.000 spettatori pari al 18.3%. Su Canale 5 – dalle 21.42 alle 0.26 – la prima puntata di Emigratis ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.109.000 spettatori pari al 5.6% di share. A seguire Professor T ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia 1 Trespass ha intrattenuto 988.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.724.000 spettatori pari ad uno share del 10.4%. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 823.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha registrato 780.000 spettatori con ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 settembre 2022)Nella serata di ieri,28, su Rai1 – dalle 21.39 alle 23.47 – Il Commissarioha interessato 3.130.000 spettatori pari al 18.3%. Su Canale 5 – dalle 21.42 alle 0.26 – la prima puntata diha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.109.000 spettatori pari al 5.6% di share. A seguire Professor T ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia 1 Trespass ha intrattenuto 988.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.724.000 spettatori pari ad uno share del 10.4%. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 823.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha registrato 780.000 spettatori con ...

