Verona | Depaoli | «Con il cuore sempre rimasto qui Metteremo in difficoltà l’Udinese»

Il nuovo esterno del Verona Fabio Depaoli si è presentato in conferenza stampa dopo essere tornato tra le fila degli scaligeri. Le sue parole RITORNO – «Era tutto già fatto, poi c'è stata qualche complicazione, ma con la testa ero qui, non sono mai andato via» RUOLO – «Posso giocare a destra o sinistra, poi il mister mi ha provato anche da interno: è un ruolo che ho fatto nelle giovanili e che mi piace molto, se il mister me lo chiederà cercherò di farlo al meglio» CIOFFI – «Cambiato il modo di giocare? No, è sempre uomo su uomo. Sono cambiati gli interpreti: il gruppo dello scorso anno è già ben rodato, i nuovi devono imparare in fretta. Trovo molte analogie tra il mister e Tudor. Sono entrambi grandi motivatori, leggono bene le partite e ci fanno spingere in allenamento». FRIULANI – «l'Udinese è la ...

