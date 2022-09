(Di mercoledì 28 settembre 2022)ha avuto la meritata consacrazione grazie al ruolo di, protagonista dell’omonima serie Rai che unisce con sapienza giallo e commedia. Ieri sera la prima puntata della nuova stagione è stata accolta da una media di 4,4 milioni di telespettatori. Lo share è stato del 25,24%, surclassando il film di Checco Zalone Tolo Tolo che si è fermato al 12,84%. Il picco disi è raggiunto sul finale dove la curva di Rai1 ha toccato il 33% di share.si gode ilche arriva dopo tanto studio e una lunga gavetta. Raggiungendo ildopo i 40 anni ho sfatato un mito. Negli anni duemila si diceva che se non sfondavi dai venti ai trent’anni non era possibile ...

GiusCandela : Vanessa Scalera è bravissima. #ImmaTataranni2 - MarioManca : Sono un bimbo di Vanessa Scalera. #ImmaTataranni2 - gianlu_79 : RT @bubinoblog: VANESSA SCALERA: 'MI GODO IL SUCCESSO DI IMMA TATARANNI SENZA STROMBAZZARE' - bubinoblog : VANESSA SCALERA: 'MI GODO IL SUCCESSO DI IMMA TATARANNI SENZA STROMBAZZARE' - ilaria_sabato : RT @gogodiva_: Percependo molto l'innamoramento di Maria Chiara Giannetta per Vanessa Scalera -

Merito della bravura dei suoi protagonisti, a cominciare da(Imma Tataranni) ma anche dai sorprendenti intrecci amorosi che mettono in difficoltà il sostituto procuratore. Imma ...Rai 1 : Imma Tataranni - Sostituto Procuratore , la seconda stagione della serie diretta da Francesco Amato e liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia con protagonistaha ...portato sul piccolo schermo da Vanessa Scalera, che ha saputo incarnare alla perfezione lo "sceriffo di Matera", coi suoi abiti eccentrici, la sua durezza ma anche la sua tenerezza di donna ...Le anticipazioni Rai delle prossime fiction rivelano che in autunno andrà in onda una versione restaurata de Il Commissario Montalbano ...