Uragano Ian in Florida, acqua trascina via case – Video (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – L'Uragano Ian si abbatte sulla Florida con i suoi venti che soffiano fino a 240 chilometri orari. La tempesta provoca danni enormi in particolare nell'area di Fort Myers. I Video diffusi sui social e geolocalizzati da un giornalista del network YWN mostrano scene da incubo. La pioggia torrenziale inonda la zona della spiaggia e si vedono case trascinate via dall'acqua, che sommerge quasi interamente alberi e palme. L'articolo proviene da Italia Sera.

