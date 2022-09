"Una putt*** pazzesca, ecco perché ha vinto": Morgan fa godere la Meloni (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Ho chiamato Giorgia Meloni per farle i complimenti e le ho consigliato di mettere Vittorio Sgarbi come ministro della Cultura, sarebbe una delle poche volte che si sceglie una persona che ha una competenza specifica in questo ambito''. A commentare la vittoria di Fratelli d'Italia, all'indomani delle elezioni del 25 settembre, c'è anche Marco Castoldi, in arte Morgan, in una dichiarazione all'Adnkronos. "La Meloni - sostiene il cantautore - ha una grandissima esperienza politica, è stata sempre vicina alla gente. È una donna che ha il senso della società ed è interessata ai bisogni delle persone. Non ha bisogno di andare a comprarsi gli slogan come fanno i politici che vivono fuori dal mondo". "Se vuoi fare politica - prosegue Morgan - devi saper interpretare i bisogni della gente e la Meloni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Ho chiamato Giorgiaper farle i complimenti e le ho consigliato di mettere Vittorio Sgarbi come ministro della Cultura, sarebbe una delle poche volte che si sceglie una persona che ha una competenza specifica in questo ambito''. A commentare la vittoria di Fratelli d'Italia, all'indomani delle elezioni del 25 settembre, c'è anche Marco Castoldi, in arte, in una dichiarazione all'Adnkronos. "La- sostiene il cantautore - ha una grandissima esperienza politica, è stata sempre vicina alla gente. È una donna che ha il senso della società ed è interessata ai bisogni delle persone. Non ha bisogno di andare a comprarsi gli slogan come fanno i politici che vivono fuori dal mondo". "Se vuoi fare politica - prosegue- devi saper interpretare i bisogni della gente e la...

