UFFICIALE – Napoli-Torino | arbitra Massimi | tutte le designazioni

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Napoli-Torino, arbitra Massimi: al VAR ci sarà Fourneau: UF… - tuttonapoli : UFFICIALE - Napoli-Torino, arbitra Massimi con Fourneau al Var: la sestina completa - cn1926it : UFFICIALE – #NapoliTorino, dirige l’arbitro Massimi: al #Var #Fourneau con Valeri - ilnapolionline : UFFICIALE - Per Napoli/Torino (ore 15,00- 1-1-2022) designato Massimi - - Luxgraph : Spal, ufficiale: prolungamento fino al 2025 col portiere Thiam -

Tutto Napoli

... che è stata quartoin Monza - Udinese, alla terza giornata. Tre le gare stagionali fin ... La Juventus gioca a Ferragosto contro il Sassuolo , ilè ospite del Verona Seconda giornata ...Confermache è arrivata pochi minuti fa con le designazioni diffuse dall'AIA. Mourinho e ... ecco che il primo anticipo di giornata trae Torino verrà arbitrato da Massimi, mentre ad ... UFFICIALE - Napoli-Torino, arbitra Massimi con Fourneau al Var: la sestina completa Sarà Luca Massimi, della sezione AIA di Termoli, il direttore di gara di Napoli vs Torino, in programma sabato alle ore 15.00. Assistenti saranno i signori Cipressi e Scatragli, quarto ufficiale il si ...Prolungamento contrattuale per il difensore di Napoli che fin qui ha collezione 43 presenze in rossoblu con un gol Adesso è ufficiale: Michele Rigione ha rinnovato il contratto con il Cosenza. Il dife ...