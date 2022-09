Tumori: a Benevento si corre in pigiama in aiuto piccoli pazienti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ultimi giorni di preparazione per la corsa di beneficenza “pigiama Run Lilt 2022”, organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Benevento, che si terrà venerdì 30 settembre nel capoluogo sannita. A pieno regime la macchina organizzativa per definire gli ultimi dettagli della kermesse che, ogni anno, si corre nel mese di settembre proprio perché in questo mese, in tutto il mondo, si celebra il “Gold Ribbon” dedicato alla sensibilizzazione sui Tumori pediatrici. La città di Benevento è l’unica tappa campana ad ospitare la “pigiama Run Lilt 2022” che, come accadrà in contemporanea, in tutte le città d’Italia aderenti, partirà alle ore 19.00 con una corsa non competitiva, aperta a tutti, rigorosamente in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ultimi giorni di preparazione per la corsa di beneficenza “Run Lilt 2022”, organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro idi, che si terrà venerdì 30 settembre nel capoluogo sannita. A pieno regime la macchina organizzativa per definire gli ultimi dettagli della kermesse che, ogni anno, sinel mese di settembre proprio perché in questo mese, in tutto il mondo, si celebra il “Gold Ribbon” dedicato alla sensibilizzazione suipediatrici. La città diè l’unica tappa campana ad ospitare la “Run Lilt 2022” che, come accadrà in contemporanea, in tutte le città d’Italia aderenti, partirà alle ore 19.00 con una corsa non competitiva, aperta a tutti, rigorosamente in ...

