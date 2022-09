The Old Man, la recensione: il fascino inossidabile di Jeff Bridges è il motore di una raffinata serie spy (Di mercoledì 28 settembre 2022) La recensione di The Old Man, serie di spionaggio dal 28 settembre su Disney+, loda l'ennesima grande performance di Jeff Bridges. Non lasciamoci ingannare dal titolo della nuova serie con Jeff Bridges. Come anticipa la nostra recensione di The Old Man, l'anziano uomo nel titolo è "anche" la star de Il grande Lebowsky che fa ritorno sul set dopo una grave malattia. Ma nella raffinata storia di spionaggio che si snoda con passo lento, ma avvincente c'è molto di più. Personaggi, intrighi, epoche, legami familiari. E naturalmente non mancano i colpi di scena tipici del genere, che vengono però centellinati in una trama che ricalca le lunghe sequenze dialogiche del romanzo di Thomas Perry da cui è tratta. Su Disney+ dal … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ladi The Old Man,di spionaggio dal 28 settembre su Disney+, loda l'ennesima grande performance di. Non lasciamoci ingannare dal titolo della nuovacon. Come anticipa la nostradi The Old Man, l'anziano uomo nel titolo è "anche" la star de Il grande Lebowsky che fa ritorno sul set dopo una grave malattia. Ma nellastoria di spionaggio che si snoda con passo lento, ma avvincente c'è molto di più. Personaggi, intrighi, epoche, legami familiari. E naturalmente non mancano i colpi di scena tipici del genere, che vengono però centellinati in una trama che ricalca le lunghe sequenze dialogiche del romanzo di Thomas Perry da cui è tratta. Su Disney+ dal …

