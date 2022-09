Spread Btp-Bund supera ancora i 250 punti: è l’aumento maggiore dal 2013 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo Spread Btp-Bund torna ad allargarsi, toccando quota 258 punti base prima di rallentare a 254, ai massimi dalla primavera del 2020. Il rendimento sul decennale italiano ha superato stamattina, 28 settembre, il 4,90%, scendendo leggermente al 4,85% e registrando l’aumento maggiore dal 2013. Spread a 182 punti base sulla scadenza a cinque anni e a 136 punti base sulla scadenza a due anni. L’instabilità italiana e l’annuncio della premier inglese Liz Truss dei tagli fiscali pesano sul clima già pesante dei mercati europei, che scontano le tensioni inflazionistiche e le conseguenze sui tassi d’interesse in salita. Borse in calo in tutta Europa. su Open Leggi anche: Investitori in fuga dall’Italia: pronti a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022) LoBtp-torna ad allargarsi, toccando quota 258base prima di rallentare a 254, ai massimi dalla primavera del 2020. Il rendimento sul decennale italiano hato stamattina, 28 settembre, il 4,90%, scendendo leggermente al 4,85% e registrandodala 182base sulla scadenza a cinque anni e a 136base sulla scadenza a due anni. L’instabilità italiana e l’annuncio della premier inglese Liz Truss dei tagli fiscali pesano sul clima già pesante dei mercati europei, che scontano le tensioni inflazionistiche e le conseguenze sui tassi d’interesse in salita. Borse in calo in tutta Europa. su Open Leggi anche: Investitori in fuga dall’Italia: pronti a ...

