Sport in tv oggi, mercoledì 28 settembre: programma ed orari di tutti gli eventi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo Sport in tv di oggi, mercoledì 28 settembre: ecco il programma, gli orari e la copertura tv di tutti gli eventi in scena nella giornata odierna. Non una giornata particolarmente ricca di eventi, ma di sera ci sono le sfide di basket con l’attesa Supercoppa di A1. Durante il corso del giorno, invece, ben cinque i tornei di tennis in giro per il mondo. Di seguito il programma completo con tutti gli orari, i canali e la programmazione nel dettaglio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Loin tv di28: ecco il, glie la copertura tv digliin scena nella giornata odierna. Non una giornata particolarmente ricca di, ma di sera ci sono le sfide di basket con l’attesa Supercoppa di A1. Durante il corso del giorno, invece, ben cinque i tornei di tennis in giro per il mondo. Di seguito ilcompleto congli, i canali e lazione nel dettaglio.Face.

mengonimarco : Cosa può essere lo sport? Passione, amicizia, rivalità, eternità. Oggi abbiamo vissuto tutto questo in un abbraccio… - TuttocalcioS : Scendono oggi in campo 2 azzurri all'ATP 250 di Sofia: alle 11, nel 1T Lorenzo #Sonego ???? affronta Zapata Miralles… - EmidioLib : @morgmarino esistono eccome, non fumano niente alcolici fanno sport a buoni livelli da diverso tempo ed hanno anche… - Luxgraph : Al via oggi «Women in Food»: celebriamo le donne del cibo #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war… - OA_Sport : #TIROAVOLO Nuova giornata dei Mondiali a Osijek: scopriamo il programma di gara e gli azzurri protagonisti -