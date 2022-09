Satispay con un round da 320 milioni diventa un unicorno | vale oltre 1 miliardo

(Di mercoledì 28 settembre 2022) L’operazione è stata guidata da Addition come lead investor e vede nuovi investimenti dei soci Greyhound Capital, Coatue, Lightrock , Block Inc, Tencent e Mediolanum Gestione Fondi Sgr.

Nuove acquisizioni sono in arrivo in casa, perché l'obiettivo è dichiarato: diventare la più grande Fintech d'Europa. Satispay chiude un round di investimenti da 320 milioni di euro e diventa un unicorno, superando la soglia del miliardo di euro di valutazione. Tra i nuovi investitori che entrano con l'operazione c'è ... Satispay è diventato ufficialmente un unicorno: un nuovo round di investimenti porta il valore complessivo a 1 miliardo di Euro e si alza l'asticella.