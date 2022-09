Salerno | la “movida notturna” argomento del Comitato per l’ordine e la sicurezza

Virgilio

Non è ancora terminata l'attesa, per l'apertura dei locali del sottopiazza della Libertà . Lasalernitana si sarebbe già da tempo dovuta 'allargare' fino a raggiungere il fronte mare, godendo di una passeggiata lungo i nuovi spazi della piazza. Ma ad oggi, le attività commerciali ......00 a 'Palazzo della Regione' (via Tiziano 44) Avellino Barore 9 Aversa ore 9 piazza ...30 Piazza Repubblica9.30 stazione ferroviaria Sanremo 10.00 piazza Colombo Sassuolo 8.30 istituto ... Sottopiazza della Libertà: slitta l'apertura dei locali, intanto nei negozi cresce l'erba Il titolo è in spagnolo ma l’obiettivo è torinese: il progetto “Mover la movida” vuole spostare la vita notturna dai quartieri residenziali ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...