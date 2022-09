Sala: «Stadio? E’ Comune che aspetta, non Inter e Milan» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sul nuovo Stadio di Inter e Milan «adesso è tempo di prendere una decisione. Io non mi aspetto nulla dal dibattito pubblico, non voglio con le mie opinioni condizionarlo per cui quello che mi impongo da qua alla fine è di non aprire bocca su questo». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sul nuovodi«adesso è tempo di prendere una decisione. Io non mi aspetto nulla dal dibattito pubblico, non voglio con le mie opinioni condizionarlo per cui quello che mi impongo da qua alla fine è di non aprire bocca su questo». Lo ha detto il sindaco dio, Giuseppe, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

SanremoAncheNoi : RT @radiolombardia: Stadio, @BeppeSala: 'Adesso è tempo di prendere una decisione. Cerchiamo di stare nei tempi, ma conoscendo Pillon, che… - sportli26181512 : San Siro, Sala: 'È tempo di prendere una decisione, non aprirò più bocca su questo argomento: Il tema stadio per Mi… - radiolombardia : Stadio, @BeppeSala: 'Adesso è tempo di prendere una decisione. Cerchiamo di stare nei tempi, ma conoscendo Pillon,… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Nuovo stadio, Sala: 'Ora si prenda una decisione. Non metterò bocca sul dibattito pubblico' - FcInterNewsit : Nuovo stadio, Sala: 'Ora si prenda una decisione. Non metterò bocca sul dibattito pubblico' -