Regina Coeli, muore detenuto ‘per cause naturali’, i testimoni: «Ucciso soffocato da un braccio al collo» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non una morte naturale, così come era stata inizialmente segnalata e catalogata. Ma un omicidio, su cui adesso indaga la Procura di Roma, a seguito della denuncia presentata dalla Garante dei detenuti, Gabriella Stramaccioni. Carmine Garofalo, detenuto nel carcere di Regina Coeli, nella cella numero 24, è stato trovato morto, disteso a terra, nel pomeriggio del 16 agosto. Un attimo prima era appoggiato alle sbarre, aspettando un caffè. Secondo la denuncia presentata, sarebbe stato aggredito alle spalle, probabilmente dal suo compagno di cella, e soffocato. I testimoni La denuncia parte dal racconto di altri due detenuti, testimoni alla scena. Sono loro che hanno raccontato del cambiamento di umore di Garofalo nell’ultimo periodo della sua vita, da quando nella sua cella era arrivato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non una morte naturale, così come era stata inizialmente segnalata e catalogata. Ma un omicidio, su cui adesso indaga la Procura di Roma, a seguito della denuncia presentata dalla Garante dei detenuti, Gabriella Stramaccioni. Carmine Garofalo,nel carcere di, nella cella numero 24, è stato trovato morto, disteso a terra, nel pomeriggio del 16 agosto. Un attimo prima era appoggiato alle sbarre, aspettando un caffè. Secondo la denuncia presentata, sarebbe stato aggredito alle spalle, probabilmente dal suo compagno di cella, e. ILa denuncia parte dal racconto di altri due detenuti,alla scena. Sono loro che hanno raccontato del cambiamento di umore di Garofalo nell’ultimo periodo della sua vita, da quando nella sua cella era arrivato ...

storm2325 : RT @CorriereCitta: Regina Coeli, muore detenuto ‘per cause naturali’, i testimoni: «Ucciso soffocato da un braccio al collo» - CorriereCitta : Regina Coeli, muore detenuto ‘per cause naturali’, i testimoni: «Ucciso soffocato da un braccio al collo» - radioromait : Sventata evasione dal carcere di Regina Coeli a Roma: detenuto cerca di scavalcare il muro con una corda - romatoday : La tentata evasione da Regina Coeli, una corda per fuggire come nei film - SilviaCalvario : RT @ilmessaggeroit: Regina Coeli, detenuto morto. Sei segnalazioni inascoltate «Andava sorvegliato a vista». I precedenti del sospetto kill… -