Prodi non sosterrà nessun candidato al congresso del Pd

«A Bruxelles non sono chiamati a fare i tutori, ma vi sono regole europee che abbiamo sottoscritto e che devono essere rispettate». L'ex presidente del Consiglio Romano Prodi commenta così sulla Stampa l'esito elettorale che ha visto la vittoria netta di Giorgia Meloni. «Quando Heider, leader di estrema destra, vinse le elezioni in Austria, ero presidente della Commissione europea. Ricevetti pressioni fortissime, a cominciare da Chirac, per irrogare sanzioni all'Austria per affermazioni durante la campagna elettorale. Io risposi di no, perché bisognava misurarsi con i comportamenti concreti. E questo sarà l'atteggiamento che terranno i nostri partner europei»». In ogni caso, a Bruxelles, Berlino e Parigi hanno buoni motivi «per stare attenti», aggiunge. «Se l'amore per Orban si tradurrà in comportamenti ungheresi, io credo che reagiranno».

