PNRR | 21 miliardi all’Italia di Draghi Che accelera per i prossimi 19

(Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Unione Europea ha dato il via libera alla seconda tranche da 21di ‘Recovery and Resiliience Facility’ per l’Italia. Ad annunciarlo la portavoce dell’esecutivo Ue per l’Economia, Veerle Nuyts, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. La valutazione preliminare positiva ora passerà al vaglio del comitato economico e finanziario del Consiglio, che ha 4 settimane per esprimersi. Gli obiettivi centrati L’Italia ha presentato la richiesta di esborso lo scorso 28 giugno sulla base del completamento di 45 obiettivi, che riguardano i dipendenti pubblici, nell’ambito della più ampia riforma della Pubblica amministrazione, gli appalti pubblici, l’insegnamento, il fisco e la sanità territoriale. La richiesta di esborso è connessa a investimenti nella banda larga e nel 5G, la ricerca e l’innovazione, il turismo e la cultura, l’idrogeno, la rigenerazione urbana e ...

I 21in arrivo dal, frutto degli impegni rispettati dal governo Draghi, non bastano: soprattutto se oltre a tutto questo il nuovo esecutivo vorrà cercare di mantenere le promesse fatte ...La seconda cosa era il, che è molto vincolante: non ci sono margini perchè sono impegni ... E poi investire i 17,8che avevamo: abbiamo investito 10in edilizia che non hanno ...Lo afferma il commissario Ue per l'Economia Paolo Gentiloni dopo il via libera all'erogazione ulteriore di 21 miliardi di euro all'Italia del Pnrr. Tuttavia Draghi non vuole lasciare 'i compiti a casa ...