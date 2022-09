Nord Stream, resta un giallo il presunto sabotaggio ai gasdotti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Cremlino respinge le affermazioni che definisce "stupide", rispondendo a chi attribuisce a Mosca l'attacco al Nord Stream. Ma resta davvero un vero giallo quello della fuga di gas dal tubo che ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Cremlino respinge le affermazioni che definisce "stupide", rispondendo a chi attribuisce a Mosca l'attacco al. Madavvero un veroquello della fuga di gas dal tubo che ...

davcarretta : La mobilitazione e la minaccia nucleare non avevano avuto effetti sul prezzo del gas. La chiusura di Nord Stream… - ladyonorato : Che le perdite non fossero dovute a un incidente si era capito. - sole24ore : Nord Stream, danni «senza precedenti». Il Cremlino parla di sabotaggio. Vola il prezzo del gas… - languoremonoto : RT @MinistroEconom1: Gli USA si preparano a riferire all'ONU sul sabotaggio del Nord Stream 2. Per l'occasione verranno esibite le provette… - JorioAntonio : @ontherailaway @iannetts70 Good question. Il gas arriva anche da altri paesi, come arrivava anche prima ma in quant… -