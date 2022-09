Napoli, Kim è già una stella: il suo valore è raddoppiato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Kim non sta facendo rimpiangere Koulibaly, anzi a Napoli è già diventato una stella e il suo valore è raddoppiato Kim non sta facendo rimpiangere Koulibaly, anzi a Napoli è già diventato una stella e il suo valore è raddoppiato. Il centrale sudcoreano è arrivato tra gli scetticismi dei tifosi e non solo. In silenzio e a suon di prestazioni si è guadagnato la stima di tutti. Il suo valore è raddoppiato, il Napoli l’ha pagato 20 milioni e a una clausola per l’estero di 50 milioni da luglio. Koulibaly è impossibile da dimenticare, ma gli azzurri hanno trovato un degno sostituto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Kim non sta facendo rimpiangere Koulibaly, anzi aè già diventato unae il suoKim non sta facendo rimpiangere Koulibaly, anzi aè già diventato unae il suo. Il centrale sudcoreano è arrivato tra gli scetticismi dei tifosi e non solo. In silenzio e a suon di prestazioni si è guadagnato la stima di tutti. Il suo, ill’ha pagato 20 milioni e a una clausola per l’estero di 50 milioni da luglio. Koulibaly è impossibile da dimenticare, ma gli azzurri hanno trovato un degno sostituto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli e la clausola rescissoria di #KimMinJae: come funziona - CalcioNews24 : Valore raddoppiato per #Kim ?? - kim__bianco : @MarcoFoletto1 Questo fotte e piange. A Napoli non so come fanno a sopportarlo. Ah già vive a Nerw York... - cn1926it : #Napoli, ad oggi nessun rimpianto per l’addio di #Koulibaly: #Kim ha conquistato tutti - napolipiucom : Kim sorprende tutti, anche Giuntoli: il Napoli vuole blindarlo #CalcioNapoli #Kim #napoli #ForzaNapoliSempre… -