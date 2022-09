Livorno, un locale non vuole clienti che hanno votato Giorgia Meloni: “Tenetevi quei soldi” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “I vostri soldi non li vogliamo”. Fa il giro del web il curioso messaggio apparso su Facebook da parte di un pub di Livorno, all’indomani del voto per le politiche che ha visto il trionfo di Fratelli d’Italia, spianando la strada di Giorgia Meloni verso Palazzo Chigi. “La Bua dell’Orate comunica: noi i soldi di chi l’ha votata NON si vogliono. Siete gentilmente pregati di essere coerenti con il vostro voto e di non frequentare più il nostro baretto di Invertite/Deviate. Con amore, La Bua”, questo il contenuto del post “La Bua dell’Orate”, pub che si trova a Scali Novi Lena. Anche se nel messaggio apparso su Facebook non viene nominata direttamente la leader di Fratelli d’Italia, il riferimento a Meloni è chiaro. “L’unica cosa che è deviata/invertita è il vostro cuore/cervello. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 settembre 2022) “I vostrinon li vogliamo”. Fa il giro del web il curioso messaggio apparso su Facebook da parte di un pub di, all’indomani del voto per le politiche che ha visto il trionfo di Fratelli d’Italia, spianando la strada diverso Palazzo Chigi. “La Bua dell’Orate comunica: noi idi chi l’ha votata NON si vogliono. Siete gentilmente pregati di essere coerenti con il vostro voto e di non frequentare più il nostro baretto di Invertite/Deviate. Con amore, La Bua”, questo il contenuto del post “La Bua dell’Orate”, pub che si trova a Scali Novi Lena. Anche se nel messaggio apparso su Facebook non viene nominata direttamente la leader di Fratelli d’Italia, il riferimento aè chiaro. “L’unica cosa che è deviata/invertita è il vostro cuore/cervello. ...

