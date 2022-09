LIVE Musetti-Lazarov | ATP Sofia 2022 in DIRETTA | l’azzurro debutta contro la wild card locale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Lorenzoe Alexander, valido come secondo turno del torneo ATP 250 di. Esordio sulla carta semplice quello di, non ci sono precedenti trae laclasse 1997 bulgaro. In palio un posto in quarti di finale. Lorenzo, attualmente numero 30 del mondo, esordisce amente al secondo turno, nonché ottavi di finale, avendo usufruito di un bye al primo turno essendo testa di serie n.4 del seeding.torna in campo dopo la settimana di ...