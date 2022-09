L’ex compagna di Allegri a processo: lui la accusa di aver usato per sé i soldi del mantenimento del figlio, lei nega tutto (Di mercoledì 28 settembre 2022) Massimiliano Allegri aveva querelato L’ex compagna Claudia Ughi, accusandola di avere utilizzato i soldi del mantenimento del figlio di 11 anni per sé e per pagare le rette universitarie della figlia maggiore, avuta da una relazione precedente, che studia all’estero. Oggi a Torino è cominciato il processo per appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari: in aula Claudia Ughi ha respinto tutte le accuse. L’inchiesta è stata condotta dalla guardia di finanza, che ha calcolato oltre 200mila euro di spese indebite su 600mila euro percepiti in questi anni dalla donna. Tra le spese contestate, dal 2019 al 2021, c’è anche l’acquisto di una casa a Livorno nel periodo del lockdown e un investimento finanziario. Claudia Ughi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Massimilianoaveva querelatoClaudia Ughi,ndola die utilizzato ideldeldi 11 anni per sé e per pagare le rette universitarie della figlia maggiore, avuta da una relazione precedente, che studia all’estero. Oggi a Torino è cominciato ilper appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari: in aula Claudia Ughi ha respinto tutte le accuse. L’inchiesta è stata condotta dalla guardia di finanza, che ha calcolato oltre 200mila euro di spese indebite su 600mila euro percepiti in questi anni dalla donna. Tra le spese contestate, dal 2019 al 2021, c’è anche l’acquisto di una casa a Livorno nel periodo del lockdown e un investimento finanziario. Claudia Ughi, ...

