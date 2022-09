La pianta dell'anno è il resiliente bambu?, che si piega ma non si spezza neanche contro le più forti avversità. Una pianta da cui prendere ispirazione oggi più che mai (Di mercoledì 28 settembre 2022) In un luogo suggestivo e magnifico come Villa Erba sul Lago di Como, residenza estiva dell’infanzia del regista Luchino Visconti, tutto è pronto per aprire le porte di Orticolaio, che torna in presenza dopo 2 anni di pandemia. L’evento culturale e artistico dedicato a chi vive la natura come stile di vita si svolgerà dal 29 settembre fino a domenica 2 ottobre a Cernobbio (CO). Orticolario 2022, Villa Erba. (PH LUCIANO MOVIO) Il tema di questa edizione è la “Fiaba”, precisamente “Groncioli di fiaba”, e la pianta protagonista del 2022 il resiliente bambu?, che si piega ma non si spezza neanche contro le più forti avversità. Un esempio a cui oggi tutti possiamo guardare in cerca di ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 settembre 2022) In un luogo suggestivo e magnifico come Villa Erba sul Lago di Como, residenza estiva’infanzia del regista Luchino Visconti, tutto è pronto per aprire le porte di Orticolaio, che torna in presenza dopo 2 anni di pandemia. L’evento culturale e artistico dedicato a chi vive la natura come stile di vita si svolgerà dal 29 settembre fino a domenica 2 ottobre a Cernobbio (CO). Orticolario 2022, Villa Erba. (PH LUCIANO MOVIO) Il tema di questa edizione è la “Fiaba”, precisamente “Groncioli di fiaba”, e laprotagonista del 2022 il?, che sima non sile più. Un esempio a cuitutti possiamo guardare in cerca di ...

