Italo-ucraina morta in combattimento, Marianna Triasko aveva 37 anni e due figli (Di mercoledì 28 settembre 2022) aveva 37 anni e due figli Marianna Triasko, la donna Italo-ucraina, residente in Veneto da 14 anni, morta in ucraina. Originaria di Ivano-Frankivsk, risiedeva a Villorba, nel trevigiano, ed era sposata con un italiano. aveva due figli di 10 e 14 anni. A raccontare la storia è stato il Tgr Rai del Veneto. Quando è iniziato il conflitto è tornata in ucraina. L’ex sindaco di Villorba Marco Serena, contattato dall’Ansa, ha confermato che la donna risulta risiedere con la famiglia nel Comune trevigiano, ed è cittadina italiana. Pochi i riscontri sulla sua vita nella cittadina, che si trova alla periferia nord di Treviso. In base a quanto riportano alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022)37e due, la donna, residente in Veneto da 14in. Originaria di Ivano-Frankivsk, risiedeva a Villorba, nel trevigiano, ed era sposata con un italiano.duedi 10 e 14. A raccontare la storia è stato il Tgr Rai del Veneto. Quando è iniziato il conflitto è tornata in. L’ex sindaco di Villorba Marco Serena, contattato dall’Ansa, ha confermato che la donna risulta risiedere con la famiglia nel Comune trevigiano, ed è cittadina italiana. Pochi i riscontri sulla sua vita nella cittadina, che si trova alla periferia nord di Treviso. In base a quanto riportano alcuni ...

