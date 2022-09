Isernia, insulti e botte a bimbo di 4 anni: maestra sospesa per maltrattamenti (Di mercoledì 28 settembre 2022) La maestra di una scuola dell'infanzia di Isernia che maltrattava un bambino è stata sospesa per quattro mesi dall'insegnamento. La misura cautelare arriva dai carabinieri dopo un'indagine coordinata dal Procuratore Carlo Fucci. La vicenda risale ad alcuni mesi fa, quando la madre del bambino aveva notato "crisi di pianto, incubi notturni, stati di paura che lo facevano svegliare dal sonno urlando e piangendo". E ancora quando il bambino, in seguito a tale stato di malessere, alla madre aveva raccontato che "la maestra, quando stava a scuola, lo picchiava".I primi accertamentiGli accertamenti sono scattati a seguito della denuncia sporta lo scorso 12 febbraio. La madre ha segnalato che, a partire dal mese di dicembre 2021, il figlio mostrava evidenti "segni di malessere, che lo spingevano a isolarsi. Il piccolo, ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ladi una scuola dell'infanzia diche maltrattava un bambino è stataper quattro mesi dall'insegnamento. La misura cautelare arriva dai carabinieri dopo un'indagine coordinata dal Procuratore Carlo Fucci. La vicenda risale ad alcuni mesi fa, quando la madre del bambino aveva notato "crisi di pianto, incubi notturni, stati di paura che lo facevano svegliare dal sonno urlando e piangendo". E ancora quando il bambino, in seguito a tale stato di malessere, alla madre aveva raccontato che "la, quando stava a scuola, lo picchiava".I primi accertamentiGli accertamenti sono scattati a seguito della denuncia sporta lo scorso 12 febbraio. La madre ha segnalato che, a partire dal mese di dicembre 2021, il figlio mostrava evidenti "segni di malessere, che lo spingevano a isolarsi. Il piccolo, ...

