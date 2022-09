Il TikTok commovente di una mamma che fa dormire i figli nel proprio letto

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Nonostante l’American Academy of Pediatrics (AAP) non raccomandi la pratica del co-sleeping (ma la rispetti), molti genitori scelgono di condividere ilcon i propri, spinti da una serie di motivi. A volte un genitore è portato a effettuare questo tipo di scelta per facilitare l’allattamento dei neonati durante la notte, per altre preferenze di tipo culturale, oppure semplicemente perché è una cosa che li fa stare bene dopo una lunga giornata difficile trascorsa a prendersi cura dei propri. Quest’ultimo è il caso dellaer Emily Vondrachek (@thevondyfam), che sul social ha pubblicato un video in cui è apparsa molto emozionata, una sera in cui suo marito era via per lavoro. @thevondyfam They are all tucked warm and snug in their own beds now but I’m so glad i got to capture this moment tonight ?? ...