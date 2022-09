Il governo Meloni non è ancora nato | ma ha già una grana | Matteo Salvini

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Può sembrare un paradosso: Giorgiaavrebbe voluto qualche punto in meno per Fratelli d’Italia e qualcuno in più per la Lega. Non certo per bontà e altruismo, che in politica non esistono, ma per non trovarsi nelle condizioni in cui si trova adesso, con un alleato sull’orlo di una crisi di nervi.ha perso 3,5 milioni di voti rispetto al 2018. Anche Silvio Berlusconi ne ha persi tantissimi (2,3 milioni) ma dentro Forza Italia nessuno chiede le sue dimissioni, anzi si festeggia quell’8% e il mancato sorpasso di Carlo Calenda come un miracolo. Il Carroccio invece sembra una tonnara. Doppiato da Fratelli d’Italia in Veneto e in Lombardia. Il padre fondatore Umberto Bossi non viene eletto e fa sapere che bisogna tornare ad ascoltare il mitico popolo del nord.chiede che il Senatùr venga ...