Green Blue Days | successo per Taranthon Sonia Cocozza | Indurre Gen Z a cambio di mentalità

(Di mercoledì 28 settembre 2022)per, la Circular Action svoltasi ieri all’Arsenale della Marina Militare nell’ambito dei, il primo forum sulla sostenibilità sistemica in programma a Taranto dal 9 all’11 ottobre per la sua seconda edizione. Attivata in collaborazione e co-progettazione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Il Dipartimento Jonico e il BaLab, il Politecnico di Bari e l’IRISS CNR, la coinvolgente maratona progettuale a squadre ha visto ragazzi, docenti, esperti e mentori cimentarsi in 8 sfide: idrogeno verde, orto-domestico, casa elettrizzante, econauti, Nft, Tpl, packaging, comunità di energia rinnovabile. Sfide che sono state lanciate da altrettante aziende, da Axpo Solar presente con il project manager Pasquale Caiazzo a Le bebè con Dario Cimino, da Hyperloop Italia con ...

Il Denaro

