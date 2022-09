GF Vip | Elenoire se la prende anche con Spinalbese | «Non manifesti un sentimento che sia uno Fai vedere tutto uguale | è una cosa orribile» – Video

(Di mercoledì 28 settembre 2022)(US Endemol Shine) Accantonati i dissapori con Luca Salatino,Ferruzzi ha puntato un altro concorrente. Nelle scorse ore, la donna si è infatti scagliata contro Antoninoper l’atteggiamento fintamente gentile – a suo dire – che riserva a tutti i concorrenti che stanno condividendo con lui l’esperienza al Grande Fratello Vip. Un confronto in cui l’uomo non si è scomposto, pur difendendo il suo modo di essere, facendo arrabbiare ancora di più la Ferruzzi. La discussione ha preso il via quando Antonino ha confessato a Giale,e Luca che non gli è mai piaciuto stare al centro dell’attenzione. Da un lato Salatino non ha creduto alla versione del coinquilino (“Se devi essere ipocrita falla finita“), dall’altro la De Donà ha detto che in fondo tutti quanti ricercano le telecamere, visto ...

abatometro : acceso la tv prima del solito ho visto Elenoire del GF Vip ma che cazzo è sta schifezza come è possibile che possa… - Novella_2000 : Elenoire russa profondamente e sveglia gli altri vipponi nella notte (VIDEO) #gfvip - hopeangel365 : ?? ULTIM’ORA ?? ELENOIRE SI È SENTITA DI NUOVO MALE ?? #gfvip #elenoireferruzzi #prelemi #jessyselassie #fairylu… - zazoomblog : Elenoire Ferruzzi russa nella notte al GF Vip (VIDEO) - #Elenoire #Ferruzzi #russa #nella - zazoomblog : Elenoire Ferruzzi russa nella notte al GF Vip (VIDEO) - #Elenoire #Ferruzzi #russa #nella -

...per il secondo anno consecutivo è stata confermata come opinionista del Grande Fratello, un ... dovrebbe premiareFerruzzi che in una settimana ha creato e smontato un caso di amore ...Dopo il terzo appuntamento con il Grande FratelloFerruzzi ha vissuto vari momenti di vari sconforti e rabbia nei confronti degli autori . Grande FratelloFerruzzi furia contro gli autori: "Ci vogliono far litigare, è allucinante!" A Ginevra Lamborghini sono state mostrate delle clip die Giaele De Donà facevano intendere una ...Il momento di sconforto di Elenoire Ferruzzi che se la prende anche con gli autori del Grande Fratello Vip. Dopo il terzo appuntamento con il Grande Fratello Vip , Elenoire Ferruzzi ha vissuto vari mo ...Le chiacchiere e i confronti relativi allo stile di vita di Giaele danno il via a numerose conversazioni e sono un’opportunità per i VIP di conoscersi meglio. “Mi ricordo esattamente il giorno in cui ...