George Clooney e Amal, otto anni di matrimonio: «Dicevano che non saremmo durati…» (Di mercoledì 28 settembre 2022) George Clooney e la moglie Amal stanno per festeggiare gli otto anni di matrimonio e sembrano più innamorati che mai. Alla faccia di tutte le malelingue e le voci che si erano diffuse sul loro conto sin dall'annuncio del fidanzamento. George Clooney e la moglie Amal: «Dicevano che non saremmo durati…» George e Amal Clooney, sabato scorso, sono stati tra i protagonsiti del red carpet dell'evento History Talks 2022 a Washington. «Otto anni! E Dicevano che non saremmo durati. Ogni cosa riguardo mia moglie è magica, e questo lo pensa chiunque abbia avuto modo di ...

