Elezioni 2022, Cacciari: "Spauracchio del fascismo? Sono puttanate" (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – "Lo Spauracchio del fascismo? Sono puttanate. Il fascismo si colloca in una situazione storica completamente diversa. La dimensione culturale e intellettuale del fascismo è completamente diversa, qui ci saranno quattro deficienti che faranno il saluto romano ma non scherziamo". Lo dice all'Adnkronos Massimo Cacciari, in un'intervista a tutto tondo sui risultati elettorali. "Per il Pd puntare su questo in campagna elettorale non è servito a niente – sottolinea il filosofo ed ex sindaco di Venezia – Non avrà fatto perdere voti ma non ha certo fatto guadagnare un voto". Per Cacciari, "la campagna da fare sarebbe stata completamente diversa, esattamente quella che hanno fatto i 5 Stelle", dice chiaro il professore. La Meloni? "E' stata ...

