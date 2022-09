Donne a sostegno del pianeta: la Miss vincitrice è (per la prima volta) un’italiana (Di mercoledì 28 settembre 2022) Chi l’ha detto che la coroncina e lo scettro spettino solo alle Miss dei concorsi di bellezza? In Puglia si premiano ben altre Miss, che la corona la meritano non per la mera estetica, ma per il loro valore. “Miss Progress International – Donne a sostegno del mondo” è infatti un concorso dedicato all’ambiente, alla salute e ai diritti umani e a vincere quest’ottava edizione, a cui hanno partecipato Donne provenienti da tutto il mondo, è stata, per la prima volta, una giovane ragazza italiana. Il concorso Miss Progress International dedicato ad ambiente, salute e diritti umaniSi tratta di Francesca Speranza, che si è affermata con un progetto autosostenibile tra le 20 concorrenti provenienti da tutti i continenti. La ragazza 26enne di ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 28 settembre 2022) Chi l’ha detto che la coroncina e lo scettro spettino solo alledei concorsi di bellezza? In Puglia si premiano ben altre, che la corona la meritano non per la mera estetica, ma per il loro valore. “Progress International –del mondo” è infatti un concorso dedicato all’ambiente, alla salute e ai diritti umani e a vincere quest’ottava edizione, a cui hanno partecipatoprovenienti da tutto il mondo, è stata, per la, una giovane ragazza italiana. Il concorsoProgress International dedicato ad ambiente, salute e diritti umaniSi tratta di Francesca Speranza, che si è affermata con un progetto autosostenibile tra le 20 concorrenti provenienti da tutti i continenti. La ragazza 26enne di ...

RaiNews : La repubblica islamica spaccata tra chi difende il Corano e chi lo brucia. Lezioni universitarie online per due set… - spina_barny : RT @UIKIONLUS: Le donne del #Rojava sono scese oggi in piazza a sostegno delle rivolte in #Rojhelat e #Iran - polizzi_vito : RT @CislNazionale: #Iran, #Landini, #LuigiSbarra, #Bombardieri: sostegno e solidarietà alla protesta delle donne e del popolo iraniano cont… - MaxArdo3 : @udogumpel @IlSedutomulo Un paese pro-vita non vieta l’aborto, ma crea un sistema di sostegno alle donne, che conse… - LIVIARAFFAGLIO : RT @UILofficial: Sostegno e solidarietà alla protesta delle donne e del popolo iraniano contro repressione e violenze. (Pierpaolo Bombardi… -