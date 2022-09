Calcio: banana a Richarlison, 'ora basta con i bla bla bla' (Di mercoledì 28 settembre 2022) "No al razzismo". L'attaccante brasiliano Richarlison, bersaglio del lancio di una banana ieri sera al Parco dei Principi di Parigi durante l'amichevole Brasile - Tunisia (5 - 1), ha chiesto una ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) "No al razzismo". L'attaccante brasiliano, bersaglio del lancio di unaieri sera al Parco dei Principi di Parigi durante l'amichevole Brasile - Tunisia (5 - 1), ha chiesto una ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: BRASILE - Richarlison: 'Banana in campo? Basta parole, servono punizioni severe' - ansacalciosport : Calcio: banana a Richarlison, 'ora basta con i bla bla bla'. A Parigi nuovo episodio di razzismo, brasiliano accusa… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BRASILE - Richarlison: 'Banana in campo? Basta parole, servono punizioni severe' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BRASILE - Richarlison: 'Banana in campo? Basta parole, servono punizioni severe' - apetrazzuolo : BRASILE - Richarlison: 'Banana in campo? Basta parole, servono punizioni severe' -