Atzori: ”Di Lorenzo ha una grande attitudine positiva che contagia tutti i suoi compagni'' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Atzori: “Di Lorenzo è un fuoriclasse, anche fuori dal campo…” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’allenatore Gianluca Atzori: “Di Lorenzo era bravo già quando lo feci debuttare, altrimenti non lo avrei mai messo nella mischia. L’esperienza che ha gli ha permesso di diventare il giocatore che è adesso. Di Lorenzo ha una grande attitudine positiva che contagia tutti i suoi compagni. -afferma Atzori - È quel giocatore che oltre a saperne di tecnica e di tattica, fuori dal campo ti aiuta sempre. Sono contento per lui e per gli obiettivi che ha raggiunto. L’Udinese di Sottil mi ha impressionato, le vittorie contro Inter e ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 28 settembre 2022): “Diè un fuoriclasse, anche fuori dal campo…” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’allenatore Gianluca: “Diera bravo già quando lo feci debuttare, altrimenti non lo avrei mai messo nella mischia. L’esperienza che ha gli ha permesso di diventare il giocatore che è adesso. Diha unache. -afferma- È quel giocatore che oltre a saperne di tecnica e di tattica, fuori dal campo ti aiuta sempre. Sono contento per lui e per gli obiettivi che ha raggiunto. L’Udinese di Sottil mi ha impressionato, le vittorie contro Inter e ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Atzori: 'Di Lorenzo è un fuoriclasse sia in campo che fuori' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Atzori: 'Di Lorenzo è un fuoriclasse sia in campo che fuori' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Atzori: 'Di Lorenzo è un fuoriclasse sia in campo che fuori' - apetrazzuolo : L'OPINIONE - Atzori: 'Di Lorenzo è un fuoriclasse sia in campo che fuori' - napolimagazine : L'OPINIONE - Atzori: 'Di Lorenzo è un fuoriclasse sia in campo che fuori' -