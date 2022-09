Addio a Bruno Arena | comico dei Fichi d’India

(Di mercoledì 28 settembre 2022) È morto, ildei. Si è spento all’età di 65 anni dopo aver avuto diversi problemi di salute: nel 2013 era stato colpito da un’emorragia cerebrale dovuta a un aneurisma durante la registrazione di una puntata di “Zelig”. Era stato ricoverato per mesi in ospedale, poi in una clinica di riabilitazione e gradualmente aveva recuperato alcune abilità e funzionalità. L’ictus aveva comunque lasciato dei segni indelebili e l’attore si muoveva sulla sedia e faceva fatica a parlare. Da non molto era riapparso in una foto insieme all’amico Max Cavallari, suo collega dei, con cui ha regalato tante risate al pubblico. Tra i primi a dare la notizia della sua morte è stato l’amico Paolo Belli, che sui social ha condiviso uno scatto insieme ...

... dopo la quale a prendere la parola è stata Eleonora Daniele che ha letto in diretta lo struggente messaggio pubblicato sui social dal figlio di Bruno Arena, Gianluca, ossia: 'Non ero pronto a dirti addio...' A Storie Italiane il ricordo del comico dei Fichi d'India scomparso all'improvviso qualche ora fa Anche Samantha De Grenet ha ricordato Bruno Arena. Per gli amanti dello spettacolo e della comicità, non è stato un buon risveglio. Bruno Arena, comico del duo "Fichi d'India", è morto all'età di 65 anni.