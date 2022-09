Acconciature capelli corti: pettinature eleganti e semplici, anche fai da te (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ci vogliono immaginazione e spirito di adattamento, ma (quasi) niente può dare soddisfazione quanto della Acconciature capelli corti perfettamente riuscite. Sebbene possano risultare costrittive, infatti, le micro lunghezze di pixie cut, caschetti al mento e mullet scalati non rappresentano affatto un ostacolo nel creare pettinature adatte ai capelli corti. Certo, molto dipende dalla struttura stessa del taglio: se eccessivamente scalato, infatti, realizzare delle Acconciature per capelli corti raccolti potrebbe essere difficile. Per scongiurare questo tipo di evenienza, però, è sufficiente aggiungere i giusti accessori. Da mollette e forcine per arricchire pixie cut e shag, fino alle Acconciature ... Leggi su amica (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ci vogliono immaginazione e spirito di adattamento, ma (quasi) niente può dare soddisfazione quanto dellaperfettamente riuscite. Sebbene possano risultare costrittive, infatti, le micro lunghezze di pixie cut, caschetti al mento e mullet scalati non rappresentano affatto un ostacolo nel creareadatte ai. Certo, molto dipende dalla struttura stessa del taglio: se eccessivamente scalato, infatti, realizzare delleperraccolti potrebbe essere difficile. Per scongiurare questo tipo di evenienza, però, è sufficiente aggiungere i giusti accessori. Da mollette e forcine per arricchire pixie cut e shag, fino alle...

cocoa_key : RT @vogue_italia: Le reali lo amano. Il maxi cerchietto in velluto è un must. Ma lo indossano anche in altri tessuti e con altre decorazion… - Bigon1Francesca : RT @thwjesi: AMORE MIO OOO TI VOGLIO STRITOLWRE MADONNA COME SEI BELLO MI SEI MANCATO TANTISSIMISSIMO AMOREEEE COME SEI BELLO XFAV FAMMI FA… - oIiviawiller : dopo aver dovuto rasarmi i capelli, il fatto di lasciarli crescere da mesi mi ha spronato a provare acconciature pe… - thwjesi : AMORE MIO OOO TI VOGLIO STRITOLWRE MADONNA COME SEI BELLO MI SEI MANCATO TANTISSIMISSIMO AMOREEEE COME SEI BELLO XF… - vogue_italia : Le reali lo amano. Il maxi cerchietto in velluto è un must. Ma lo indossano anche in altri tessuti e con altre deco… -