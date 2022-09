Spazio – Missione DART | obiettivo centrato

(Di martedì 27 settembre 2022) – La sonda della Nasa Double Asteroid Redirection Test,, lanciata nel novembre 2021, ha impattato come programmato la superficie dell’asteroide Dimorphos questa notte alle 1:14 ora italiana nel tentativo di deviarne la traiettoria. Un test di una nuova tecnica di difesa planetaria contro i cosiddetti NEO, Near Earth Object (oggetti cosmici vicini alla Terra), sperimentato a 14 milioni di chilometri dalla Terra, che se ha raggiunto il suo scopo e cioè spostare la traiettoria dell’oggetto colpito, consentirebbe, in futuro, di proteggere il nostro pianeta da asteroidi e oggetti in rotta di collisione ed evitare eventi catastrofici come quello di 65 milioni di anni fa che sterminò gran parte degli esseri viventi sulla Terra.610 kg, grande quanto una 500 ha colpito Dimorphos, 160 metri di diametro, una piccola luna di un pianeta minore Didymos ...

Radio1Rai : #Spazio Compiuta con successo la prima parte della missione della sonda Dart lanciata contro l'asteroide Dimorphos.… - Avvenire_Nei : Spazio. Missione 'difesa della Terra': deviato il corso di un asteroide - scienzenotizie : #Astronomia #didymos #Dimorphos #spazio Missione DART: Dimorphos avvolto da una nube di detriti - vedanama : RT @Radio1Rai: #Spazio Compiuta con successo la prima parte della missione della sonda Dart lanciata contro l'asteroide Dimorphos. Ora se n… - VSaknussem : RT @AstrospaceI: Anche il satellite LICIACube ha effettuato la sua missione con successo. Durante una conferenza stampa, @Argotec_Space e @… -

Uno, dunque, che vuole essere un presidio per tutelare le libertà. Nella prima puntata - che ... Per favore sostieni la nostra: fai ora una donazione a Pro Vita & Famiglia Onlus tramite ...The Case of the Golden Idol è riuscito a ritagliarsi un ottimosia alla Gamescom 2022 che al Future Games Show, attirando le attenzioni anche da ... Playstack ha ladi creare successo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nella notte è stato provato il sistema di difesa planetaria documentato dalle immagini del satellite nato e prodotto in città ...