Schio-Lucca oggi in tv | orario e diretta streaming semifinale Supercoppa 2022 Serie A1 basket femminile

(Di martedì 27 settembre 2022) Gli orari e le indicazioni per vedere inFamila Wuber-Gesam Gas e Luce Le Mura, sfida valida comedelladellaA1di. A sfidarsi sono la squadra che lo scorso anno ha fatto bottino pieno, vincendo campionato e Coppa Italia, e la formazione toscana, che è stata eliminata proprio dalle venete indi Coppa Italia, nella passata stagione. Si gioca su gara secca, in palio c’è la possibilità di andare a giocarsela per il primo trofeo stagionale. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di martedì 27 settembre, con la partita che sarà visibile su MS Channel (disponibile al canale 814 di Sky, oppure su Tivùsat o sul sito mschannel.tv) oppure sulla ...

SEMIFINALI Martedì 27 settembre Ore 17:00 - Famila Wuber- Gesam Gas e Luce Le MuraOre 19:15 - Virtus Segafredo Bologna - Passalacqua Ragusa FINALE Mercoledì 28 settembre Ore 18:00