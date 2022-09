Sabrina Salerno | una bomba | tutte le curve che esplodono

Leggi su formatonews

(Di martedì 27 settembre 2022)è unaleche: la cantante sensualissima con l’outfit da urlo. Sul profilo Instagram diè sempre estate in ogni momento dell’anno, perché l’atmosfera è in ogni scatto bollente e la temperatura, per la sensualità della cantante, altissima. Lesono pronte ad esplodere, la cantante è ancora una volta una(Foto: Instagram).In uno dei recenti post, la cantante in versione modella si è mostrata come unadi bellezza, con leche sembrano davvero esplodere; eccola, l’outfit è da urlo., una ...