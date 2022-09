Roma, CorSport: “Pellegrini sciolto il dubbio, ci sarà a Milano” (Di martedì 27 settembre 2022) Roma Pellegrini- La Roma è tornata a lavoro a Trigoria, si è rivisto di nuovo Lorenzo Pellegrini, dopo aver lasciato Coverciano anzitempo. La Roma è ritornata a lavoro a Trigoria, dove Mourinho ha ritrovato Lorenzo Pellegrini che, è stato solo di passaggio a Trigoria. L’ex Sassuolo, si era infortunato nei minuti finali nella gara contro l’Atalanta, preoccupando i Giallorossi. Il numero 7 della Roma, probabilmente ci sarà nella gara contro l’Inter di sabato. Di seguito, ecco le parole del Corriere dello Sport: “Contro l’Inter ci sarà. Ha già rassicurato Mourinho in questo senso. Resta da capire in quale ruolo verrà impiegato. La sensazione è che molto dipenda da Dybala, segnalato a sua volta in progresso e convocato dal ct Scaloni per ... Leggi su seriea24 (Di martedì 27 settembre 2022)- Laè tornata a lavoro a Trigoria, si è rivisto di nuovo Lorenzo, dopo aver lasciato Coverciano anzitempo. Laè ritornata a lavoro a Trigoria, dove Mourinho ha ritrovato Lorenzoche, è stato solo di passaggio a Trigoria. L’ex Sassuolo, si era infortunato nei minuti finali nella gara contro l’Atalanta, preoccupando i Giallorossi. Il numero 7 della, probabilmente cinella gara contro l’Inter di sabato. Di seguito, ecco le parole del Corriere dello Sport: “Contro l’Inter ci. Ha già rassicurato Mourinho in questo senso. Resta da capire in quale ruolo verrà impiegato. La sensazione è che molto dipenda da Dybala, segnalato a sua volta in progresso e convocato dal ct Scaloni per ...

